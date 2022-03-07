استدعاء 38 لاعبا كاميرونيا لِمواجهتَي الجزائر

وجّه الناخب الوطني الكاميروني الجديد ريغوبيرت سونغ، الإثنين، الدّعوة إلى 38 لاعبا، تأهّبا لِمواجهتَي الجزائر.

وتتبارى الكاميرون مرّتَين مع المنتخب الوطني الجزائري، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، ضمن إطار الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وقال اتحاد الكاميرون لكرة القدم في بيان له، إن القائمة موسّعة، وسيُقلّصها الناخب الوطني ريغوبيرت سونغ لاحقا.

وضمّت اللائحة 4 حرّاس مرمى و12 مدافعا و11 متوسط ميدان ومثلهم من المهاجمين.

من زاوية أخرى، تشكّلت القائمة من لاعبين ينشطون كلّهم خارج الكاميرون.

ولم يستطع التقني سونغ إقناع نجم دفاع نادي ليفربول الإنجليزي جوال ماتيب، بِالعودة إلى صفوف منتخب “الأسود الجموحة”. وعلى العكس من ذلك، تراجع مهاجم بايرن ميونيخ الألماني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ عن قرار الاعتزال الدّولي، بعد غضبه في “كان” 2022، وإعلانه عن تعليق الحذاء، بِسبب عدم منحه فرصة اللّعب كما كان ينتظر.