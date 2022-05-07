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رياضة

استدعاء 49 لاعبا كونغوليا لِدورة الجزائر

علي بهلولي
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استدعاء 49 لاعبا كونغوليا لِدورة الجزائر
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منتخب الكونغو الديموقراطية للاعبين المحلّيين

وجّه مدرب منتخب الكونغو الديموقراطية للاعبين المحلّيين أوتيس نغوما، السبت، الدّعوة لـ 49 لاعبا، تأهّبا لِخوض دورة دولية ودّية بِالجزائر.

ويلعب المنتخب المحلّي الجزائري هذه الدورة بِوهران وسيق (معسكر)، رفقة نظرائه من الكونغو الديموقراطية والسنيغال ومالي. في فترة ما بين الـ 30 من ماي الحالي والـ 14 من جوان المقبل.

ووفقا لِاتحاد الكونغو الديموقراطية لِكرة القدم، فإن منتخبه المحلّي سيُشارك في هذه الدورة التحضيرية، وأيضا يُقيم معسكرا إعداديا بِالجزائر.

وإذا كان رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة، قد تأهّلوا لِنهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر في جانفي 2023. فإن فرق الكونغو الديموقراطية والسنيغال ومالي ستخوض تصفيات “الشان”، انطلاقا من جويلية المقبل.

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