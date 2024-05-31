“استدعيت اللاعبين الأحسن جاهزية حاليا”

انتقادات كثيرة وجهت له على بعض خياراته.. بيتكوفيتش:

دافع مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، عن اختياراته بخصوص اللاعبين المستدعين للمباراتين ضد غينيا وأوغندا، حيث أكد في ندوته الصحفية: “وجهت الدعوة لـ25 لاعبا، لأننا نتواجد في نهاية موسم رياضي. اختياري ناتج عن الانطباعات الطيبة التي لاحظتها في شهر مارس، ولو أن لاعبين آخرين يستحقون التواجد في هذه القائمة. بالنسبة للمباراتين، سيكون هناك 23 لاعبا على ورقة اللقاء. أعتقد أني اخترت أحسن اللاعبين حاليا”.

ويضيف المدرب الوطني: “اللاعب كداد له خبرة في الكرة الإفريقية، حيث أدى مباريات جيدة مع ناديه، لذا أردت رؤيته مع المجموعة للحكم عليه”، مشيرا إلى أنه وجد صعوبات جمة لضبط قائمة الـ25. “لقد بدأت في أخذ فكرة أكثر وضوحا عن اللاعبين الموجودين تحت تصرفي. لدينا ما بين 60 و70 لاعبا جاهزين للفريق الوطني”، كما أضاف.

وبخصوص لاعب مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، أحسن هداف وأحسن ممرر حاسم في بطولة الرابطة الأولى “موبيليس”، اعترف بيتكوفيتش أن اللاعب يملك إمكانيات كبيرة وخبرة، مبررا خياراته: صحيح أنه لاعب مهم جدا، وعدم استدعائه يعود لوجود لاعبين يملكون نفس مواصفاته، بالإضافة إلى أنه كانت لديه مشاكل انضباطية. وعلى غرار محرز، تبقى الأبواب مفتوحة أمامه”.

وعاد بيتكوفيتش للجولة التي قام بها لبعض أندية الرابطة المحترفة الأولى، موضحا: “بالنسبة لي، كانت أولويتي التعرف على الجزائر هذا البلد الجميل ومجتمعه وثقافته وجغرافيته وليس فقط على اللاعبين. كمدرب أريد مساعدة الأندية الجزائرية بخبرتي. ولم أقم بهذه الجولة لمشاهدة بعض اللاعبين على وجه الخصوص”.

وخلال الجولتين الأوليين من التصفيات اللتين جرتا شهر نوفمبر الفارط، حقق الفريق الجزائري بداية موفقة، حيث فاز داخل الديار على الصومال (3-1) وخارج القواعد أمام الموزمبيق (2-0)، ليتصدر بذلك “الخضر” ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن بوتسوانا، غينيا، أوغندا والموزمبيق (3 نقاط لكل منهم)، في الوقت الذي تتذيل فيه الصومال الترتيب بدون رصيد.

وعقب إجراء الجولات العشر من التصفيات، يتأهل المتصدر مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بكل من الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، في الوقت الذي تلعب فيه أفضل أربعة منتخبات التي تحتل المركز الثاني في مجموعاتها مباريات السد.