استراتيجية جديدة لتأمين المناطق الحدودية ومحاربة الهجرة غير الشرعية

مجموعة عمل جزائرية نيجرية لدراسة آلياتها

ثمن وزير الداخلية واللامركزية النيجري ألكاش ألهادا، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، توقيع اتفاق التعاون الأمني مع الجزائر، مؤكدا أن هذا الاتفاق “سيعطي ديناميكية جديدة” للتعاون بين البلدين في محاربة الإرهاب.

وصرح ألهادا في نهاية أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية – النيجرية، بأن “اتفاق التعاون الأمني سيعطي ديناميكية جديدة للتعاون في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والمنظمة”.

وأثناء الدورة الجديدة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية، تم تنصيب مجموعة عمل لدراسة طرق ووسائل تكثيف الجهود والتنسيق لتأمين المناطق الحدودية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة بمختلف أشكالها. وشارك في أشغال هذه المجموعة ممثلو المصالح الأمنية والحماية المدنية والجمارك وممثلو وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية وولاة عين قزام وتمنراست وجانت وكذا محافظو أغاديز وتاهوا.

وأعرب الوزير النيجري عن “ارتياحه” لتوقيع اتفاق التوأمة بين مدرستي الشرطة تمنراست ونيامي للتكوين والخبرة لفائدة أعوان وإطارات الشرطة النيجرية وكذا اتفاقية التوأمة بين ولاية عين قزام ومنطقة أغاديز التي “تغطي كل مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

كما أبدى “رضاه” عن النتائج التي توجت الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية – النيجرية، مبرزا استعداد بلاده “لتعزيز التعاون مع الجزائر بديناميكية أكبر”.