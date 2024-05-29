يشرف على هندستها "الكناس" تجسيدا لرؤية الرئيس تبون

يعكف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إعداد استراتيجية طويلة المدى لإدماج الجالية الجزائرية بالخارج بـ”فعالية” في ديناميكيات التنمية الوطنية والتجديد الوطني، حسبما أكدته الأربعاء، بولاية البليدة رئيسة المجلس، ربيعة خرفي.

وأوضحت خرفي لدى إشرافها على افتتاح أشغال ندوة وطنية حول “اندماج ومشاركة الجالية الجزائرية بالخارج في التجديد الوطني” بجامعة علي لونيسي بالعفرون، أنه “تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي لطالما شدد على الإمكانيات الهائلة للجالية الجزائرية بالخارج وشجع إدماجها الفعلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أطلق المجلس مبادرة ترمي إلى إعداد استراتيجية فعالة لتسهيل إدماجها في ديناميكيات التنمية الوطنية”.

وقالت ذات المتحدثة إن المجلس يعمل على المساهمة في تجسيد مساعي الاستفادة من مهارات وخبرات أبناء الجالية عن طريق تسهيل إدماجها في ديناميكيات التنمية الوطنية وتحديد العوائق التي تحول دون ذلك مع اقتراح حلول لرفعها.

ويرمي هذا اللقاء الوطني حسبها، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تقييم الدور الحالي للجالية في الاقتصاد الوطني وتحديد العوائق أمام اندماجها، بالإضافة إلى إعداد استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز شبكات التعاون بينها وبين المؤسسات الوطنية قصد ترقية نقل المعارف والمهارات.

من جهتها، أكدت لـ”وأج” رئيسة لجنة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بهذا المجلس، إيمان وهيب، تثمين وترحيب الجالية الجزائرية بمساعي الدولة في إشراكها في التجديد الوطني باعتبارها جزءا هاما من مكونات المجتمع الجزائري الذي لا يمكن الاستغناء عنه، بالنظر لمؤهلاتها العلمية والفكرية في مختلف المجالات.

كما نوهت بأهمية الاستثمار في الجالية التي “تشكل ثروة بشرية هامة يمكن لها المساهمة بشكل فعال في تنمية وطننا” بالنظر إلى التجارب والخبرات التي اكتسبتها طيلة سنوات عملها بالخارج في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

وقالت إن المجلس “يراهن” على الجالية الجزائرية لنقل أحدث ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا لتعزيز مستوى الابتكار والتطور وكذا الترويج للاستثمار من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية لترقية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى “الدور الفعال” الذي يمكن أن تلعبه في مجال التواصل الثقافي للحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية وتعريف المجتمعات الأجنبية بها.

بدوره، أكد أحد أعضاء لجنة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مقيم بألمانيا منذ نحو 50 سنة، الدكتور عبد المالك نصراوي، استعداد الجالية الجزائرية بألمانيا الإسهام في تطوير بلادها، لافتا إلى أن هناك أطباء جزائريين يعملون بهذه الدولة هم “على أتم الاستعداد” للمساهمة في نقل خبراتهم إلى بلادهم “بدافع حبهم وحنينهم إلى وطنهم الأم والرغبة في أن يكون في مصاف الدول المتطورة”.

يذكر أن أشغال هذه الندوة الوطنية تضمنت عدة مداخلات ألقاها ممثلون عن الجالية الجزائرية خارج الوطن وكذا عن قطاعات عمومية، إلى جانب خبراء ومختصين وباحثين، تطرقت في مجملها إلى دور وأهمية الجالية في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي الوطني.