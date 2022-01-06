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الجزائر

استرجاع التراث الثقافي المنهوب من قبل فرنسا.. ربيقة يؤكد تحرك الجهات الوصية

الشروق أونلاين
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استرجاع التراث الثقافي المنهوب من قبل فرنسا.. ربيقة يؤكد تحرك الجهات الوصية
ح.م
مدفع بابا مرزوق الموجود في فرنسا

أكد وزير المجاهدين  العيد ربيقة، الخميس، أن الدولة تعمل من أجل استرجاع التراث الثقافي الجزائري المنهوب من  قبل  فرنسا، من بينها مدفع بابا مرزوق.

وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة أن الدولة تعتبر قضية استرجاع التراث الثقافي المحتجز في فرنسا من أولوياتها وهذا ضمن معالجة ملفات الذاكرة.

وأضاف أن المصالح المعنية تعمل وفق عملية رصد وإحصاء كل هذا التراث ومن بينه مدفع بابا مرزوق الذي يعد من المحجوزات التي تمت سرقتها ونهبها من الجيش الاستعماري وهو جزء مهم من الهوية الجزائرية ورمز للتراث الثقافي والتاريخي.

واعتبر ربيقة أن استرجاع هذا الرمز الثقافي يعد واجب وطني جماعي على غرار باقي التراث المحتجز في فرنسا.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أن الدولة تعمل على بلورة رؤية قانونية بما يسمح من تشريعات ولوائح دولية لتقوية الملف الجزائري لإستعادة التراث الثقافي وتتعزز بذلك مساعيها الدبلوماسية.

من جهة أخرى، قال المتحدث ذاته إن الاحتلال الفرنسي بشقيه العسكري والمدني يعد من أكبر لصوص التاريخ، مؤكدا أنه لم يترك شيئا له يقم بنهبه على غرار سرقته الأحجار الكريمة والتماثيل التي تعود لآلاف السنين بالإضافة إلى نهب المخطوطات والمعاهدات وتهريبها ليستفيد منها مثقفوها.

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