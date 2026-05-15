استرجاع رفات شهيد من مغارة بعمق 40 مترا في سطيف (فيديو)

الحماية المدنية سطيف (شبكات)
جانب من العملية.

قامت فرقة الاستطلاع والإنقاذ في الأوساط الوعرة التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسطيف، ودعم من فرقة وحدة الحماية المدنية ببوقاعة، باسترجاع رفات شهيد من شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

ووفقا لما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تمت العملية يوم الأربعاء، 15 ماي، بحضور السلطات المحلية المدنية، العسكرية، والأمنية، بالإضافة إلى الأسرة الثورية وممثلي المجتمع المدني.

وقد جرى استخراج رفات الشهيد من داخل مغارة يبلغ عمقها حوالي 40 متراً، والتي كانت تُستعمل كورشة لخياطة ملابس المجاهدين إبان الاستعمار.

وتقع هذه المغارة بجبل الماجن في قرية أولاد عياد التابعة لبلدية ودائرة حمام قرقور، شمال غرب ولاية سطيف.

