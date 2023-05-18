استرجاع مدفع بابا مرزوق من فرنسا.. وزير المجاهدين يكشف

أكد وزير المجاهين، العيد رقيبة، الخميس، أن الدولة حريصة على استرجاع كافة تراثها الثقافي المادي ولا مادي المحتجز والمنهوب من قبل الاحتلال الفرنسي.

وجاءت تأكيدات ربيقة، خلال رده على سؤال عضو بمجلس الأمة يتعلق باسترجاع مدفع بابا مرزوق المنصوب بمدينة براست الفرنسية.

وفي معرض إجابته، قال ربيقة أن قضية التراث الجزائري المحتجز بالخارج من أولويات الدولة الجزائرية وهذا ضمن معالجة ملف الذاكرة مع الجانب الفرنسي ولاسيما ما تعلق بالتحف الفنية والأشياء الثمينة التي تم سرقتها ونهبها خلال الفترة الاستدمارية.

وأوضح الوزير أن مسألة استرجاع هذا التراث تحتاج إلى عملية رصد وإحصاء لكل محتوياته بتجنيد كل الفاعلين في الحقل التاريخي والعلمي ودعوتهم للإنحراط في هذا المسعى الوطني.

وأشار إلى أن ذلك يكون وفق مقاربة علمية لرصد وإحصاء ودراسة كل ما يرتبط بهذه الممتلكات ومن بينها المدفع الشهير بابا مرزوق الذي يعد من المحجوزات التي تم نهبها.

واعتبر الوزير أن “المدفع مفخرة وطنية ورمز يعكس قوة البحرية الجزائرية وهو قطعة أثرية نادرة ووحيدة في مجال الأسلحة في تلك الفترة ولم يتم تصنيع مثلها عبر التاريخ وهو أحد الأسباب الرئيسة التي جعلته مستهدفا من قبل إدارة الاحتلال الفرنسي”.

وفي هذا الصدد، تعمل وزارة المجاهدين، يقول رقيبة، للتعريف بهذه القطعة النادرة من خلال إنجازها لشريط وثائقي سنة 2021 يوثق لتاريخ المدفع من خلال شهادات حية لمؤرخين وأكاديميين وحقوقين.

كما تقوم الوزارة بتنظيم عدة ندوات من أجل توفير السند العلمي والأكاديمي خلال مراحل المباحثات من أجل متابعة ملفات الذاكرة التي تتم دراستها وفق أطر محددة ودقيقة تعالج بحكمة بالغة. يضيف الوزير.