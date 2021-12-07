استرجاع مسروقات بقيمة 800 مليون بالعاصمة

تشمل حليّا وأواني تراثية

أوقف الأمن الحضري السادس الرايس حميدو وفرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي أربعة (4) أشخاص في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية مع استرجاع مبلغ مالي قدره 800 مليون سنتم من الحلي والأواني التراثية، بحسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لأمن ولاية الجزائر.

وأوضح البيان أن الأمن الحضري السادس الرايس حميدو وفرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي أوقفا (04) أشخاص عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة بالتسلق من داخل مسكن وإخفاء أشياء مسروقة وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي ناهيك عن حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الاستهلاك الشخصي.

وتتمثل القضية في تعرض فيلا إلى السرقة بالكسر، حيث استولى خلالها الفاعلون على حلي وأوان تراثية فاقت قيمتها الـ800 مليون سنتم. وقامت على إثرها المصالح المعنية بتحريات مباشرة حددت هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه. وبعد مواجهته بما نسب إليه من أفعال، أفصح هذا الأخير عن هوية شركائه الذين تم توقيفهم تبعا لذلك، يضيف المصدر.

واستمرارا للتحريات في القضية، تم تفتيش مقرات المشتبه فيهم تبعا لإذن صادر عن النيابة المختصة إقليميا، أين أسفرت العملية عن ضبط وحجز سلسلة بها قلادتان وقرط أذن من المعدن الأصفر، سلسلة من المعدن الأصفر، (03) خواتم من المعدن الأصفر، حقيبة بها 83 ملعقة، سلاح أبيض محظور، قارورة بخاخ مسيل للدموع، قرصا مؤثر عقلي، قطعة من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره (69.7) مليون سنتيم. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، وفق البيان.