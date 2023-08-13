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كان سيُباع في سوق الحيوانات!

استرجاع نسر من سلالة نادرة في أدرار

الشروق أونلاين
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استرجاع نسر من سلالة نادرة في أدرار
ح.م
نسر نادر في أدرار

استرجعت محافظة الغابات بولاية أدرار نسرا من سلالة نادرة، بعد أن كان معروضا للبيع في السوق الأسبوعية للحيوانات الأليفة بالمدينة.

وجرت هذه العملية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، بعد اتصال من مصالح الشرطة القضائية، حول وجود نسر معروض للبيع في سوق السبت المعروف بسوق الحيوانات الأليفة بمدينة أدرار.

وعلى إثر ذلك، قامت محافظة الغابات باسترجاع هذا الطائر، الذي يعتبر من نوعا نادرا من النسور، ومن الحيوانات المحمية بموجب القانون.

وتم نقل النسر من طرف مصالح محافظة الغابات، إلى المشتلة الإدارية “الأمل” بعاصمة الولاية. من أجل العناية به، بعد فحصه من طرف مصالح الطب البيطري.

على أن يتم نقله لاحقا، إلى أحد مراكز تربية الحيوانات البرية في ولاية أخرى. ليتم التكفل التام به، قبل إعادة إطلاقه في البرية، حسب ما أكدته ذات المصالح.

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