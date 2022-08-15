استرجاع 17 ألف هكتار من مستثمرين وهميين بالنعامة

عملية واسعة لتطهير العقار الفلاحي

استرجعت اللجنة الولائية لتطهير العقار الفلاحي بالنعامة حتى الآن نحو 17 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة والموزعة في إطار برنامج استصلاح الأراضي ومنح عقود الامتياز الفلاحي، حسب ما أستفيد الاثنين لدى مديرية المصالح الفلاحية. وتم استرجاع هذه المساحة في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي التي باشرتها منذ سنة 2019 لجنة ولائية تضم مصالح تقنية لعدد من القطاعات من بينها المقاطعات الفلاحية وفرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومصالح أملاك الدولة، حيث أسفرت أيضا عن إلغاء وفسخ عقود 8.656 مستفيد من أراض فلاحية، كما أوضح المصدر.

وتتوزع المساحة المسترجعة على 16.250 هكتار من الأراضي الممنوحة في إطار نظام حيازة الملكية العقارية والتي أفضت إلى إلغاء المنح لـ8.460 مستفيد، فيما بلغت المساحة المستغلة فعليا بعد المعاينات الميدانية في هذا الإطار 13.440 هكتار لـ4334 مستفيد، استنادا لذات المصالح. وأسفرت عملية تطهير العقار الفلاحي أيضا عن إلغاء وفسخ عقود 196 مستفيد واسترجاع 755 هكتار في إطار الاستفادة من الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز وذلك من أصل 2.200 هكتار ممنوحة عبر الولاية في هذا الإطار تم معاينتها من طرف اللجنة الولائية وفق، نفس المصدر.

وتتواجد تلك الأراضي الفلاحية غير المستغلة في مناطق تزخر بقدرات مائية هائلة يقع أغلبها عبر محيطات الامتياز الفلاحي التي تم استحداثها، حيث ألغيت استفادات المعنيين بعد معاينات ميدانية وبعد أن تلقوا إعذارات في هذا الشأن، حسب نفس المصدر. وتهدف هذه العملية التي لا تزال متواصلة بعدة جهات من ولاية النعامة إلى استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل وإعادة توزيعه على مستثمرين جادين بما يسمح تثمين العقار الفلاحي وترقية القطاع، مثل ما تمت الإشارة إليه.