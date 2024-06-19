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الجزائر
9 منها محلّ بحث دولي

استرجاع 19 مركبة مسروقة في البليدة (فيديو)

الشروق أونلاين
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استرجاع 19 مركبة مسروقة في البليدة (فيديو)
ح.م
جانب من السيارات المسترجعة

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة خلال الأسبوع الجاري، من وضع حدّ لنشاط شبكة إجرامية دولية، تنشط في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية.

وأسفرت هذه العملية، حسب ما ذكره بيان لمديرية الأمن الوطني يوم الأربعاء، عن استرجاع 19 مركبة مسروقة، كانت 9 منها محلّ بحث دولي.

وتتكوّن الشبكة الإجرامية الدولية من 13 شخصا، بينهم امرأة ورعية أجنبي. وجاءت عملية القبض عليهم إثر التحقيق في شكوى تقدّم بها أحد المواطنين بعد تعرض مركبته للسرقة.

وكشفت التحريّات المعمقة عن “تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم، وإحباط مخططهم الإجرامي المتمثل في تزوير البيانات القاعدية للمركبات، بتواطؤ موظفين من المصالح الإدارية”.

حيث تمّ ضبط 72 ملفا قاعديا مزورا، مع استرجاع 19 مركبة. بين 10 كانت مسروقة بولايات مختلفة من الوطن، و9 مركبات أخرى محلّ نشرة بحث دولية.

وتمّ تقديم المتّهمين أمام النيابة المختصة إقليميا عن جنايات وجنح:

  • التهريب الدولي للمركبات،
  • تقليد أختام الدولة،
  • التزوير واستعمال المزوَّر في محررات إدارية،
  • إساءة استغلال الوظيفة،
  • وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
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