استرجاع 34.48 هكتار من العقار الصناعي في بومرداس

كشفت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، عن استرجاع 34.48 هكتارا من العقار الموجه للقطاع الصناعي، بعد إلغاء 61 مشروعا استثماريا في الولاية.

وحسب العرض المقدّم لوزير الصناعة، علي عون، خلال زيارة قادته اليوم الثلاثاء، إلى بومرداس، فان 17,8 هكتارا، التي تمّ استرجاعها، كانت على مستوى المنطقة الصناعية في الولاية، و 13,24هكتارا، كانت على مستوى مناطق النشاطات، في حين أن 3,45 هكتارا، كانت خارج المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

وبخصوص النسيج الصناعي الخاص بالولاية، فانه يتشكل من 14821 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، حيث يقوم بتشغيل 91351 عاملا، أي بمعدل كثافة 14 مؤسسة/1.000 نسمة، وفق ما جاء في بيان الوزارة.