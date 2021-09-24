استرجاع 650 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة

ستوزع على المستثمرين الشباب

كشفت المديرة الفرعية لاستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عمرة حميدي عن استرجاع 650 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية من أصل 2 مليون هكتار تم توزيعها بمختلف الصيغ لفائدة الشباب وتشجيعهم على الاستثمار.

وقالت عمرة حميدي لدى استضافتها في برنامج “منتدى الشباب” للقناة الإذاعية الأولى “إنه من 2 مليون هكتار تم استرجاع 650 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني وتوزيعها في إطار تشجيع المستثمرين الشباب والصغار”.

وأشارت إلى أن الأراضي الزراعة كانت قد منحت في اطار برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية وأصحابها أخلّوا بمبدأ الاستصلاح ولذلك تم استرجاعها.

وبخصوص المراحل السابقة لعملية منح الأراضي الفلاحية في اطار حق الامتيا، ذكرت المتحدثة ذاتها أن هناك ما يفوق 18 ألفا و920 ملف خاص بالشباب عبر مساحة 191 ألف و880 هكتار.