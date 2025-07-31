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اقتصاد

استزراع 20 ألف وحدة من صغار البلطي الأحمر بوهران

محمد فاسي
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استزراع 20 ألف وحدة من صغار البلطي الأحمر بوهران
ح.م
سمك البلطي الأحمر

أطلقت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران عملية استزراع 20.000 وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بالمزرعة النموذجية بوادي تليلات، في إطار الشطر الأول من برنامج الاستزراع السمكي لسنة 2025.

وحسب ما عُلم لـ”وأج” من طرف مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، فإن العملية التي تمت بالتنسيق مع مزرعة وادي تليلات تهدف إلى بلوغ استزراع إجمالي يقدّر بـ200.000 وحدة من البلطي الأحمر خلال السنة الجارية، بالنظر إلى مردودية هذا النوع من الأسماك وقدرته العالية على التأقلم مع البيئة المحلية.

وأكدت المديرية أن العملية نُفذت وفق شروط تقنية دقيقة تراعي معايير الجودة، مشيرة إلى أن بقية مراحل البرنامج ستتواصل بوتيرة منتظمة لضمان بلوغ الأهداف المسطرة قبل نهاية السنة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار سعي السلطات العمومية إلى ترقية نشاط الاستزراع السمكي وتوسيعه، خصوصًا في الولايات التي تتوفر على إمكانيات طبيعية ملائمة، بما يساهم في تنويع مصادر الإنتاج السمكي وتعزيز تموين السوق المحلية بالمنتجات البحرية.

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