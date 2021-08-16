استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية
قال محافظ جنين ووزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين إن أربعة فلسطينيين استشهدوا خلال مواجهات مسلحة مع جيش الكيان الصهيوني في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة في بيان “استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال فجر اليوم في جنين”.
وذكرت الوزارة في بيانها أسماء اثنين من الشهداء هم صالح عمار (19 عاما) ورائد أبو سيف (21 عاما).
مصدر أمني: جيش الاحتلال اغتال الشبان الأربعة في جنين برصاص سلاح رشاش من نوع 250 ما يعني أنه قصد ارتكاب مجزرة ويريد توجيه رسالة قمع شديدة pic.twitter.com/mQE1A1mJ8Z
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 16, 2021
وقال أكرم الرجوب محافظ جنين في تصريحات لصوت فلسطين “عدد الشهداء أربعة اثنين منهما تحتجزهما قوات الاحتلال”.
وأضاف “العملية العسكرية كانت سريعة وتم خلالها إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف”.
كما أظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات مسلحة بين شبان وقوات صهيونية.
#شاهد .. من الاشتباكات التي اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحام مخيم جنين وأسفرت عن ارتقاء عدة شهـ. ــداء. pic.twitter.com/n9DYJJYONq
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 16, 2021