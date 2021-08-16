استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

قال محافظ جنين ووزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين إن أربعة فلسطينيين استشهدوا خلال مواجهات مسلحة مع جيش الكيان الصهيوني في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان “استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال فجر اليوم في جنين”.

وذكرت الوزارة في بيانها أسماء اثنين من الشهداء هم صالح عمار (19 عاما) ورائد أبو سيف (21 عاما).

وقال أكرم الرجوب محافظ جنين في تصريحات لصوت فلسطين “عدد الشهداء أربعة اثنين منهما تحتجزهما قوات الاحتلال”.

وأضاف “العملية العسكرية كانت سريعة وتم خلالها إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف”.

كما أظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات مسلحة بين شبان وقوات صهيونية.