استشهاد أكبر سجينة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أعلن نادي السجناء الفلسطينيين، يوم السبت، عن وفاة الأسيرة سعدية فرج الله عن عمر يناهز 68 عاما في سجن “دامون”الإسرائيلي.

في بيان، قال النادي: “يؤكد نادي السجناء الفلسطينيين خبر استشهاد سعدية فرج الله (68 عامًا) ، من بلدة إدنا غربي الخليل، في سجن دامون ، دون معرفة ظروف وفاتها حتى الآن”.

وحمّل نادي السجين “إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية بشكل كامل عن استشهاد السجينة، فرج الله، ومسؤولية مصير وحياة جميع السجناء في سجون الاحتلال الإسرائيلي “.

وأشار النادي إلى أن “سعدية فرج الله، قُبض عليه في 18 ديسمبر 2021، وهي أم لثمانية أطفال، وهي محتجزة حتى الآن”، مشيرا إلى أنه “مع استشهاد سعدية، يرتفع عدد الشهداء الذين تم اعتقالهم في سجون الاحتلال إلى 230”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد وجه تهمة محاولة تنفيذ عملية طعن لأحد الجنود في حق الأسيرة، ما جعلهم تتعرض للضرب والاعتداء قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل، ومنع المسعفين من الوصول إليها بعد فقدت الوعي، ثم اقتيدت مقيدة اليدين إلى مركز الشرطة التابع لقوات الاحتلال في البلدة القديمة.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله مؤكدة أنها تعرضت لإهمال طبي متعمد أدى إلى استشهادها، وطالبت المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي يكشف الحقيقة، وفق جريدة “الحياة الجديدة” الفلسطينية.