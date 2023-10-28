استشهاد أكثر من 20 رياضيا فلسطينيا جراء العدوان على غزة

وسط استنكار واسع للقصف الصهيوني الوحشي المتواصل

استشهد أكثر من 20 رياضيا فلسطينيا منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث أن نصف القائمة تخص لاعبين في مختلف الرياضيين ارتقوا شهداء والنصف الثاني من العدد المذكور يخص مدربين ورياضيين استشهدوا إثر القصف الوحشي المتواصل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الحالي.

ارتفع عدد الشهداء الرياضيين الفلسطينيين إلى أكثر من 20 رياضيا بحسب أرقام غير رسمية، ناهيك عن العدد الكبير من الجرحى والمفقودين جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر. وأكدت اللجنة الأولمبية الفلسطينية مصادر إعلامية مختلفة بأن العدوان الوحشي على قطاع غزة تسبب في استشهاد عدة رياضيين فلسطينيين خلال الأيام الأخيرة، من بينهم لاعب نادي خدمات البريج لكرة القدم نظير عطا النشاش، ليضاف بذلك إلى بقية الرياضيين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان، على غرار لاعب المنتخب الفلسطيني لرياضة الجيدو عبد الحفيظ المبحوح، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثقافة الرياضية عمر أبو شاويش، ومحمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة. وكذلك باسم النباهين لاعب نادي البريج لكرة السلة، حيث يعد هذا الأخير من اللاعبين الذين تدرجوا مع فريق خدمات البريج من الفئات الناشئة، حتى الفريق الأول، الذين سبق وأن توج معه بلقب دوري كرة السلة في المحافظات الجنوبية.

من جانب آخر، خسرت كرة القدم الفلسطينية أحد هدافي الدوري الفلسطيني اللاعب أحمد دراغمة الذي ارتقى شهيداً، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس فيما أصيب خمسة آخرون بالرصاص.، علما أن الشهيد أحمد دراغمة يلعب في خطي الوسط والهجوم، وهو أحد هدافي الدوري الفلسطيني بـ 6 أهداف. وقد استشهد دراغمة أثناء اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث أكدت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال أعاقت طاقم الإسعاف خلال محاولاته تقديم إنقاذ الشاب دراغمة بعد إصابته. فيما أطلق رياضيون وناشطون فلسطينيون وسوم خاصة بالشهيد مثل “الهداف الشهيد” و”الهداف المشتبك”، حيث قيل بأنه استشهد أثناء اشتباكه مع قوات الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، فقد استشهاد محمد مطر مسؤول لجنة الإعلام في اتحاد الجوجيتسو جراء القصف الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. كما استشهد حكم كرة الطاولة عيسى العروقي، حيث أعلن اتحاد كرة الطاولة، عن استشهاد أحد أبرز حكامه في المحافظات الجنوبية، مقدماً تعازيه لأسرته، ولمكونات اللعبة في الوطن. فيما نعت الحركة الرياضية الفلسطينية جميع الشهداء منهم رئيس اتحاد كرة الطاولة الشهيد محمد الدلو وعائلته الذين ارتقوا شهداء، جراء العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومعلوم أن الأمانة العامة في اللجنة الأولمبية قد أصدرت تعميماً للاتحادات الرياضية الفلسطينية، بخصوص المشاركات الخارجية، في خضم الظروف والأوضاع التي يعيشها الوطن.وأكدت الأمانة العامة في التعميم على أن المكتب التنفيذي قرر التعاطي في الوضع الراهن مع المشاركات الدولية والقارية التأهيلية الإلزامية فقط، وعلى قاعدة سماح الظروف بالحركة والانتقال من وإلى الوطن.وطالبت الأمانة العامة الاتحادات وتابعيها بضرورة الالتزام وعدم السفر تحت كل الظروف دون الحصول على موافقة رسمية بما يتعلق بالمشاركات الخارجية. كما دعت الأمانة العامة الاتحادات إلى إعلامها خلال 24 ساعة بالموقف من الطلبات المقدمة للجنة الأولمبية.

وكانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية قد استنكرت العدوان الذي يطال المواطنين في قطاع غزة، معزيةً ذوي الشهداء، ومتمنيةً الشفاء العاجل للجرحى، والسلامة في المحافظات الجنوبية، علما أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان غاشم على قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، والذي ارتقى على إثره نحو 7048 شهيداً من بينهم 2913 طفلا وأكثر من 10000 آلاف جريح.