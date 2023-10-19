استشهاد أول عضوة بالمكتب السياسي لحماس في قصف إسرائيلي

أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد أول عضوة بالمكتب السياسي لحركة حماس، في قصف إسرائيلي، ليل الأربعاء إلى الخميس.

وبحسب تقرير لموقع معاً الفلسطيني فإن الدكتورة جميلة الشنطي، البالغة 68 عاما، عضو المكتب السياسي لحماس وأرملة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي أحد مؤسسي الحركة، الذي اغتالته إسرائيل في سيارته عام 2004.

ونعى المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة المرأة الأولى والوحيدة حتى الآن التي تشغل منصب عضو المكتب السياسي لحماس.

وقال المجلس في بيان له، الخميس، إن جميلة الشنطي قضت “حياة حافلة بالعطاء والبذل والتضحية في سبيل رفعة القضية الفلسطينية، وكان لها الدور الكبير والمشهود في العمل البرلماني والأكاديمي والسياسي والدعوي والتربوي”.

واستشهدت الشنطي في قصف إسرائيلي على منزلها بمدينة غزة ليل الأربعاء، وهي ثالث عضو في المكتب السياسي لحماس يستشهد منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وذلك بعد القياديين زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة.

يذكر أن الشهيدة التحقت بجماعة الإخوان المسلمين أثناء دراستها بجامعة عين شمس في مصر عام 1977، وكانت من الجيل الأول عند تأسيس حماس عام 1987، وتولت رئاسة مجلس الشورى الخاص بالنساء في الحركة لدورتين متتاليتين.

وانتخبت الشنطي عام 2006 عضوة في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، وفي عام 2013 تولت وزارة شؤون المرأة في الحكومة بقطاع غزة.

وكانت الجزيرة نت أجرت حوارا معها عندما أصبحت أول امرأة تنتخب لعضوية المكتب السياسي لحركة حماس في مارس 2021، حيث أكدت الشنطي أن “المرأة في حماس تتبوأ مكانة مرموقة تليق بها، وتمثل نسبة كبيرة من قوام التنظيم وقوته البشرية، ولدينا كقيادة نسائية مؤسساتنا التنظيمية والشورية الموازية للرجال”.

وأوضحت آنذاك أنها تتولى في المكتب السياسي ملف الجامعات ودور القرآن الكريم، مضيفة “تمثل المرأة أولوية في نظري، وهناك قضايا كثيرة حملتها منذ أن توليت وزارة شؤون المرأة”.

قادت الشنطي في 3 نوفمبر 2006 مسيرة نسائية لكسر حصار فرضه جيش الاحتلال على مسجد في بيت حانون شمالي قطاع غزة كان يؤوي عشرات المقاومين أثناء عملية “غيوم الخريف” التي شنتها إسرائيل على القطاع.

وبعد أيام قليلة قصفت قوات الاحتلال منزلها، لكنها لم تكن داخله، وأدت الغارة لاستشهاد زوجة أخيها.