استشهاد أول عضوة بالمكتب السياسي لحماس في قصف إسرائيلي
أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد أول عضوة بالمكتب السياسي لحركة حماس، في قصف إسرائيلي، ليل الأربعاء إلى الخميس.
وبحسب تقرير لموقع معاً الفلسطيني فإن الدكتورة جميلة الشنطي، البالغة 68 عاما، عضو المكتب السياسي لحماس وأرملة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي أحد مؤسسي الحركة، الذي اغتالته إسرائيل في سيارته عام 2004.
إنا لله وإنا إليه راجعون..
أمنا الغالية المجاهدة/ د. جميلة الشنطي عضوٍ المكتب السياسي لحركة #حماس في ذمة الله شهيدة.. pic.twitter.com/xlmLX4JMuS
— أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) October 19, 2023
ونعى المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة المرأة الأولى والوحيدة حتى الآن التي تشغل منصب عضو المكتب السياسي لحماس.
وقال المجلس في بيان له، الخميس، إن جميلة الشنطي قضت “حياة حافلة بالعطاء والبذل والتضحية في سبيل رفعة القضية الفلسطينية، وكان لها الدور الكبير والمشهود في العمل البرلماني والأكاديمي والسياسي والدعوي والتربوي”.
بسم الله الرحمن الرحيم
“ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون”
🔘 بيان نعي صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني
التفاصيل بالرابط التالي::https://t.co/9VNhLcmVf2 pic.twitter.com/XiICHRPbZQ
— المجلس التشريعي الفلسطيني PLC (@PLC_PAL) October 19, 2023
واستشهدت الشنطي في قصف إسرائيلي على منزلها بمدينة غزة ليل الأربعاء، وهي ثالث عضو في المكتب السياسي لحماس يستشهد منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وذلك بعد القياديين زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة.
يذكر أن الشهيدة التحقت بجماعة الإخوان المسلمين أثناء دراستها بجامعة عين شمس في مصر عام 1977، وكانت من الجيل الأول عند تأسيس حماس عام 1987، وتولت رئاسة مجلس الشورى الخاص بالنساء في الحركة لدورتين متتاليتين.
وانتخبت الشنطي عام 2006 عضوة في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، وفي عام 2013 تولت وزارة شؤون المرأة في الحكومة بقطاع غزة.
استشهدت عضو المكتب السياسي في حركة حماس المجاهدة د. #جميلة_الشنطي في قصف صهيوني على منزلها بـ قطاع غزة الليلة الماضية.
يتبع..👇#السيسي_مشارك_في_الابادة#PalestineGenocide#مستشفى_المعمداني#غزة_تستغيث#غزة_تُباد pic.twitter.com/BBjv1kS7mR
— سـارة الغـامـدي 🇵🇸 (@sarah_alghamidi) October 19, 2023
وكانت الجزيرة نت أجرت حوارا معها عندما أصبحت أول امرأة تنتخب لعضوية المكتب السياسي لحركة حماس في مارس 2021، حيث أكدت الشنطي أن “المرأة في حماس تتبوأ مكانة مرموقة تليق بها، وتمثل نسبة كبيرة من قوام التنظيم وقوته البشرية، ولدينا كقيادة نسائية مؤسساتنا التنظيمية والشورية الموازية للرجال”.
وأوضحت آنذاك أنها تتولى في المكتب السياسي ملف الجامعات ودور القرآن الكريم، مضيفة “تمثل المرأة أولوية في نظري، وهناك قضايا كثيرة حملتها منذ أن توليت وزارة شؤون المرأة”.
أول امرأة تنتخب لعضوية المكتب السياسي لحركة حمـ ـاس.. استـ ـشهاد النائبة جميلة الشنطي في قصف إسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية
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— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) October 19, 2023
قادت الشنطي في 3 نوفمبر 2006 مسيرة نسائية لكسر حصار فرضه جيش الاحتلال على مسجد في بيت حانون شمالي قطاع غزة كان يؤوي عشرات المقاومين أثناء عملية “غيوم الخريف” التي شنتها إسرائيل على القطاع.
وبعد أيام قليلة قصفت قوات الاحتلال منزلها، لكنها لم تكن داخله، وأدت الغارة لاستشهاد زوجة أخيها.
في يوم 5/11/2006 أثناء اجتياج الاحتلال لبلدة بيت حانون حوصر عدد من المقاومين داخل مسجد “النصر” وانطلقت مسيرة نسائية من قيادات العمل النسوي وسيدات البلد ، بقيادة الشهيدة جميلة الشنطي الى المسجد وتمكنوا من فك الحصار عن المقاومين بعد استشهاد سيدتين وجرح عدد منهن ، المجد للشهداء . https://t.co/B0pvO2k0rN pic.twitter.com/N87oDhEZFX
— نجلاء فقط ! (@Gredtoo) October 19, 2023