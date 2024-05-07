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رياضة

استشهاد الحارس الفلسطيني “محمود الجزار”

الشروق الرياضي
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استشهاد الحارس الفلسطيني “محمود الجزار”
ح.م
الشهيد محمود أسامة الجزار.

اسْتُشهد حارس المرمى الفلسطيني محمود أسامة الجزار حامي عرين النادي المحلي رفح، بعد قصف همجي لِمنزله من قبل المحتلّ الصّهيوني.

وبعد أن أعلن عن نبأ استشهاده، قال اتحاد الكرة الفلسطيني في بيان أصدره، الثلاثاء: “خلال موسمه الثاني رفقة خدمات رفح، نجح الجزار في تقديم مستويات عالية، مكنته من تحقيق أرقام تاريخية، فشباكه لم تهتز سوى 9 مرات، كما حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة من أصل 26 لقاء خاضهم حتى ذلك الموسم، منها مقابلات الكأس الخمس، والتي حافظ خلالها على نظافة شباكه دون أن يستقبل أي هدف”.

وأضاف: “هذا ودمّر جيش الاحتلال 55 منشأة رياضية (منذ أكتوبر الماضي)، منها 45 لكرة القدم، بواقع 38 منشأة في قطاع غزة، و7 منشآت بالضفة الغربية. كما اعتقلت قوات الاحتلال 11 رياضيا في الضفة، فيما لا تتوفر إحصائيات نهائية من قطاع غزة نظرا لقلة المصادر، ووجود مفقودين”.

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