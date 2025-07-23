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جواهر
الاحتلال اغتال أزيد من 200 إعلامي فلسطيني منذ بداية الحرب

استشهاد الصحفية ولاء الجعبري وزوجها و5 من أطفالها.. هذا آخر ما قالته!

جواهر الشروق
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استشهاد الصحفية ولاء الجعبري وزوجها و5 من أطفالها.. هذا آخر ما قالته!

استُشهدت الصحفية الفلسطينية ولاء الجعبري، إلى جانب زوجها وخمسة من أطفالهما، في غارة جوية لجيش الاحتلال استهدفت منزل العائلة في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.

وبحسب ما أفاد به مصدر طبي في مستشفى الشفاء فإن الطواقم الطبية انتشلت جثث أفراد عائلة الجعبري من تحت أنقاض المنزل الذي دُمر بالكامل، مشيرًا إلى أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين عامين واثني عشر عامًا.

وتأتي هذه الغارة ضمن سلسلة من الهجمات الجوية المكثفة التي شنّتها قوات الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع خلال الساعات الأخيرة، وأسفرت عن سقوط أكثر من 100 شهيد، معظمهم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وكان آخر ما قالته الصحفية عبر حسابها على تويتر: “أنا مش خايفة نموت من الجوع.. خايفة من كسرة الخاطر”.

وأثار خبر استشهاد الصحفية ولاء الجعبري وفلذات أكبادها، غضبا وحزنا كبيرين، حيث أدان ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، الاستهداف المتعمد للمدنيين والعاملين في الحقل الإعلامي.

وارتقت الجعبري، فجر اليوم الأربعاء بينما تستعد لاستقبال مولود جديد، في غارة للعدو الصهيوني على منزل الدكتور حسن الشاعر، مدير مستشفى الشفاء.

وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للصحفيين في مناطق النزاع، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكه للقانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير لـ معهد Watson/Costs of War أن عدد ضحايا الحرب من الإعلاميين وصل إلى 232 حتى 26 مارس 2025، ما يجعل الحرب الحالية الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للصحافة على مستوى العالم.

ولم تكن ولاء الجعبري مجرد صوت للحقيقة داخل غزة المحاصرة والجريحة بل أمًا لخمسة أطفال رحلوا معها، في مشهد يلخص وحشية العدو الصهيوني، وأيضا واحدة من عشرات الصحفيين الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم.

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