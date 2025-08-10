-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

العدوان على غزة: استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف صهيوني

الشروق أونلاين
  • 937
  • 0
العدوان على غزة: استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف صهيوني
ح.م
محمد قريقع وأنس الشريف

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة مساء الأحد، استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف صهيوني على خيمتهم في محيط المجمّع.

ونقلت الجزيرة عن مراسلها في القطاع هاني الشاعر، أن القصف الصهيوني أسفر أيضا عن استشهاد المصوّرين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وأضاف المراسل أن مسيّرة تابعة للاحتلال، استهدفت خيمة الصحفيين الملاصقة لبوابة مستشفى الشفاء الرئيسية. مشيرا إلى أنهما “ربما كانا يعتقدان أنه مكان آمن”.

من جهته، قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية إن استهداف خيمة الصحفيين أسفر عن استشهاد 7 أشخاص.

وذكرت الجزيرة أن الشريف تعرّض قبل اغتياله، إلى “حملة تحريض واسعة بسبب تغطيته لصور العدوان والتجويع في غزة”.

مقالات ذات صلة
الكيان الصهيوني يتخبط على صفيح ساخن.. ماذا يحدث في تل أبيب؟

الكيان الصهيوني يتخبط على صفيح ساخن.. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترامب يكشف موعد ومكان لقائه مع بوتين

ترامب يكشف موعد ومكان لقائه مع بوتين

ميلونشون: استراتيجية الصدمة مع الجزائر لن تفضي الى أي نتيجة

ميلونشون: استراتيجية الصدمة مع الجزائر لن تفضي الى أي نتيجة

بن جامع: غزة تواجه الجحيم بين أيدي قوة محتلة

بن جامع: غزة تواجه الجحيم بين أيدي قوة محتلة

أعلنها بوقاحة.. سموتريتش: سنمحو فلسطين لاحقا  

أعلنها بوقاحة.. سموتريتش: سنمحو فلسطين لاحقا  

“عليه أن يُجهّز نعشه”.. ما قصة الحاخام “الإسرائيلي” الذي هدّد ماكرون؟

“عليه أن يُجهّز نعشه”.. ما قصة الحاخام “الإسرائيلي” الذي هدّد ماكرون؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد