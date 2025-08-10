العدوان على غزة: استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف صهيوني

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة مساء الأحد، استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف صهيوني على خيمتهم في محيط المجمّع.

ونقلت الجزيرة عن مراسلها في القطاع هاني الشاعر، أن القصف الصهيوني أسفر أيضا عن استشهاد المصوّرين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وأضاف المراسل أن مسيّرة تابعة للاحتلال، استهدفت خيمة الصحفيين الملاصقة لبوابة مستشفى الشفاء الرئيسية. مشيرا إلى أنهما “ربما كانا يعتقدان أنه مكان آمن”.

من جهته، قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية إن استهداف خيمة الصحفيين أسفر عن استشهاد 7 أشخاص.

وذكرت الجزيرة أن الشريف تعرّض قبل اغتياله، إلى “حملة تحريض واسعة بسبب تغطيته لصور العدوان والتجويع في غزة”.