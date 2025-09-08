استشهاد العريف الأول عماري سيف الدين خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة

العملية أسفرت عن العملية التي أسفرت عن القضاء على إرهابيين اثنين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني يوم الإثنين في بيان، استشهاد العريف الأول المتعاقد عماري سيف الدين، خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة، أسفرت عن القضاء على إرهابيين اثنين.

وجاء في البيان:”في إطار مكافحة الإرهاب، وعلى إثر عملية بحث وتمشيط على مستوى بلدية بني ميلك دائرة الداموس بالقطاع العسكري تيبازة، استشهد اليوم 8 سبتمبر 2025، العريف الأول المتعاقد عماري سيف الدين رحمه الله”.

وفي بيان سابق اليوم، أشارت الوزارة إلى أن العملية ذاتها “أسفرت عن القضاء على إرهابيين اثنين، واسترجاع بندقية رشاشة من نوع (FMPK)، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومنظار ميدان وأغراض أخرى”.

وقدّم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون تعزيته إلى أسرة الفقيد وأفراد الجيش الوطني الشعبي، على إثر “تلقّيه ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد العريف الأول عماري سيف الدين”.

وجاء في بيان للرئاسة:“بهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الرئيس بخالص التعازي و أصدق المواساة، داعيا الله عزّ وجلّ أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان”.

كما تقدّم الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، “بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه”.