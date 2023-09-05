استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم “نور شمس” شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية إن الشاب عايد سميح خالد أبو حرب الذي يبلغ من العمر 21 عاما، قد استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، اقتحمت مخيم “نور شمس” في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، كما نشرت قناصتها على أسطح المنازل، يقول المصدر.

ودارت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم. وقد طال الرصاص نوافذ المنازل والمسجد والعيادة الطبية.