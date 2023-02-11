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استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

الشروق أونلاين
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية
أرشيف
هنا فلسطين

استشهد شاب فلسطيني في الـ27 من العمر، مساء السبت، متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في قرية قراوة بني حسان بمنطقة سلفيت في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا مجموعة من الفلسطينيين في المنطقة الشمالية من القرية، وأطلقوا باتجاههم النار. وتلقى الشاب ريان رصاصة في رأسه، ما أسفر عن استشهاده.

وباستشهاد الشاب ريان، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 46 شهيدا، بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.

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