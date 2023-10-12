-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
وعدد من أفراد عائلته

استشهاد شقيق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق

الشروق أونلاين
  • 481
  • 0
استشهاد شقيق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق
أرشيف
موسى أبو مرزوق

استشهد يوم الخميس يوسف أبو مرزوق، شقيق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، وعدد من أفراد عائلته، بقصف للاحتلال الإسرائيلي في رفح.

وارتفع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 1417 شهيدا، بينهم 447 طفلا، و248 امرأة. و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي.

فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا وأكثر من 600 جريح. حيث وصل 190 مصابا منهم إلى المستشفيات، حسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم السادس. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

مقالات ذات صلة
الأونروا: غزة مغلقة بالكامل ولم نتمكن من إدخال أي مساعدات

الأونروا: غزة مغلقة بالكامل ولم نتمكن من إدخال أي مساعدات

أكثر من 3 آلاف مصاب في مستشفيات الاحتلال

أكثر من 3 آلاف مصاب في مستشفيات الاحتلال

هكذا رد السفير الفلسطيني في بريطانيا على سؤال صحفي حول “طوفان الأقصى”

هكذا رد السفير الفلسطيني في بريطانيا على سؤال صحفي حول “طوفان الأقصى”

بثت صورا لعلم فلسطين.. اختراق النظام الإلكتروني لشاشات الإعلان في “تل أبيب” (فيديو)

بثت صورا لعلم فلسطين.. اختراق النظام الإلكتروني لشاشات الإعلان في “تل أبيب” (فيديو)

في اليوم الخامس لطوفان الأقصى.. عدد القتلى الإسرائيليين يصل إلى 1200

في اليوم الخامس لطوفان الأقصى.. عدد القتلى الإسرائيليين يصل إلى 1200

طوفان الأقصى.. مقتل 169 جندي إسرائيلي

طوفان الأقصى.. مقتل 169 جندي إسرائيلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد