استشهاد شقيق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق

وعدد من أفراد عائلته

استشهد يوم الخميس يوسف أبو مرزوق، شقيق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، وعدد من أفراد عائلته، بقصف للاحتلال الإسرائيلي في رفح.

وارتفع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 1417 شهيدا، بينهم 447 طفلا، و248 امرأة. و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي.

فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا وأكثر من 600 جريح. حيث وصل 190 مصابا منهم إلى المستشفيات، حسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم السادس. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.