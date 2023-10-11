استشهاد صحفية فلسطينية مع زوجها وأطفالها تحت القصف الإسرائيلي
استشهدت صحفية فلسطينية مع زوجها وأطفالها الثلاثة، بقصف جوي لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم للاجئين شمال قطاع غزة.
وقالت نقابة الصحفيين، إن رئيسة لجنة الصحفيات سلام ميمة قُتلت مع زوجها محمد المصري، وأولادهما هادي 6 أعوام وعلي 5 أعوام وشام عامان.
كلهم شهداء ..
عائلة كاملة مُسحت من السجل المدني
الأم والأب وأطفالهم الثلاثة .
استشهاد الزميلة الصحفية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة هادي وعلي وشام، في قصف منزلهم في مخيم جباليا. pic.twitter.com/8EASrquehU
— المرأة الفلسطينية | The Palestinian woman (@palestinewomen_) October 10, 2023
وقعت المجزرة، عندماتعرض منزل العائلةشمال قطاع غزة للقصف الإسرائيلي الهمجي دون سابق إنذار.
وسلام هي الصحفية الرابعة التي يقتلها الجيش يوم الثلاثاء، بعد أن استشهد الصحفيون سعيد رضوان طويل، ومحمد صبح، وهشام النواجحة تحت القصف.
ويعتبر الصحفيون الأربعة من بين 8 قتلوا بالصواريخ الإسرائيلية منذ بداية الهجوم على غزة،وهم إبراهيم لافي، ومحمد جرغون، ومحمد الصالحي، وأسعد شملخ.
وقال شريف منصور من لجنة حماية الصحفيين في بيان: “ندعو جميع الأطراف إلى أن تتذكر أن الصحفيين مدنيون ولا ينبغي استهدافهم”.
مضيفا: “إن التقارير الدقيقة أمر بالغ الأهمية في أوقات الأزمات، ولدى وسائل الإعلام دور حيوي تلعبه في نقل الأخبار من غزة إلى العالم”.