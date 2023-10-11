-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
1055 شهيدا في عدوان الاحتلال على غزة
جواهر

استشهاد صحفية فلسطينية مع زوجها وأطفالها تحت القصف الإسرائيلي

جواهر الشروق
  • 336
  • 0
استشهاد صحفية فلسطينية مع زوجها وأطفالها تحت القصف الإسرائيلي
وكالات
الصحفية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة

استشهدت صحفية فلسطينية مع زوجها وأطفالها الثلاثة، بقصف جوي لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم للاجئين شمال قطاع غزة.

وقالت نقابة الصحفيين، إن رئيسة لجنة الصحفيات سلام ميمة قُتلت مع زوجها محمد المصري، وأولادهما هادي 6 أعوام وعلي 5 أعوام وشام عامان.

وقعت المجزرة، عندماتعرض منزل العائلةشمال قطاع غزة للقصف الإسرائيلي الهمجي دون سابق إنذار.

وسلام هي الصحفية الرابعة التي يقتلها الجيش يوم الثلاثاء، بعد أن استشهد الصحفيون سعيد رضوان طويل، ومحمد صبح، وهشام النواجحة تحت القصف.

ويعتبر الصحفيون الأربعة من بين 8 قتلوا بالصواريخ الإسرائيلية منذ بداية الهجوم على غزة،وهم إبراهيم لافي، ومحمد جرغون، ومحمد الصالحي، وأسعد شملخ.

وقال شريف منصور من لجنة حماية الصحفيين في بيان: “ندعو جميع الأطراف إلى أن تتذكر أن الصحفيين مدنيون ولا ينبغي استهدافهم”.

مضيفا: “إن التقارير الدقيقة أمر بالغ الأهمية في أوقات الأزمات، ولدى وسائل الإعلام دور حيوي تلعبه في نقل الأخبار من غزة إلى العالم”.

مقالات ذات صلة
برلمانية ألمانية تطالب بتوسيع العقوبات ضد إيران بسبب المقاومة الفلسطينية

برلمانية ألمانية تطالب بتوسيع العقوبات ضد إيران بسبب المقاومة الفلسطينية

فيديو مؤثر لطبيبة تفاجأت بوجود زوجها بين شهداء غزة

فيديو مؤثر لطبيبة تفاجأت بوجود زوجها بين شهداء غزة

إسرائيلية تروي: عناصر القسّام قالوا لي”لا تخافي نحن مسلمون” (فيديو)

إسرائيلية تروي: عناصر القسّام قالوا لي”لا تخافي نحن مسلمون” (فيديو)

مقطع يدمي القلب لفلسطينية تعدد جرائم الاحتلال وتستنجد بـ “أم الدنيا”

مقطع يدمي القلب لفلسطينية تعدد جرائم الاحتلال وتستنجد بـ “أم الدنيا”

أسرى المقاومة.. ما حقيقة اعتقال ابنة وزير الدفاع الإسرائيلي؟

أسرى المقاومة.. ما حقيقة اعتقال ابنة وزير الدفاع الإسرائيلي؟

بالفيديو.. مراسلة فرانس 24 تخرج حية من تحت الأنقاض في غزة

بالفيديو.. مراسلة فرانس 24 تخرج حية من تحت الأنقاض في غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد