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جواهر

استشهاد طالبة فلسطينية أصابها جنود الاحتلال برصاصة في بطنها

جواهر الشروق
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استشهاد طالبة فلسطينية أصابها جنود الاحتلال برصاصة في بطنها
ح.م
خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

استشهدت فتاة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها “استشهاد المواطنة حنان محمود خضور ( 18 عاما) متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الأسبوع الماضي”.
وكشفت الوزارة أن الشهيدة كانت قد نقلت إثر إصابتها “إلى مستشفى “ابن سينا التخصصي من بلدة فقوعة”، حيث وصفت إصابتها بالحرجة ليتم الإعلان عن استشهادها، الاثنين.

والشهيدة حنان خضور، حسب موقع ” عرب 48″، طالبة في الثانوية العامة من بلدة فقوعة، أصابها جنود الاحتلال برصاصة في بطنها الأسبوع الماضي، حيث كانت في زيارة إلى الحي الشرقي لمدينة جنين لحضور درس خصوصي، أين اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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التعليقات
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  • سبحانه له ما في السماوات والارض

    الخزي والعذاب لليهود والله واسع عليم

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