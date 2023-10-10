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استشهاد عضوين من المكتب السياسي لحركة “حماس”

الشروق أونلاين
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استشهاد عضوين من المكتب السياسي لحركة “حماس”
عضو المكتب السياسي لحركة حماس أبو أحمد زكريا معمر - رحمه الله -

استشهد عضوين من المكتب السياسي لحركة “حماس”، في قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وأكد مصدر رسمي “استشهاد أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس ا. زكريا أبو معمر، وا. جواد أبو شمالة وهم من القادة الكبار العظام للحركة”.

وتتواصل الاشتباكات في مواقع وبلدات إسرائيلية في رابع يوم على عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، إن العدو الإسرائيلي سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس ا. جواد أبو شمالة – رحمه الله –

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