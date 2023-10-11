-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

استشهاد لاعب فلسطيني في القصف الصهيوني على غزة

عمر سلامي
  • 171
  • 0
استشهاد لاعب فلسطيني في القصف الصهيوني على غزة
أرشيف
اللاعب الفلسطيني رشيد دبور

استشهد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور، إثر تعرض بيته لقصف عنيف من الطيران الصهيوني، على قطاع غزة.

ولفظ اللاعب دبور، الذي ينشط في صفوف أهلي بيت حانون، أنفاسه الأخيرة تحت الأنقاض، ليضاف إلى قائمة الشهداء في غزة.

ووجه عشاق كرة القدم العرب نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب “الفيفا” بالضغط على إسرائيل ومعاقبة فرقها، وحتى التضامن مع اللاعب ونشر قضيته للرأي العام، كما تفعل عادة مع اللاعبين في مختلف القضايا.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد قتلت في 2022، اللاعب الفلسطيني أحمد عاطف دراغمة بدم بارد بالقرب من مدينة نابلس، حين توجه لأداء صلاة الفجر.

وقبلها، وتحديدا في 2016، قتل اللاعب محمد أبو هشهش، من نادي الفوار، بعدما برصاصة مباغتة عندما كان يشارك في مواجهات ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: ثاني هدف لـ”عوّار” في إيطاليا

بِالفيديو: ثاني هدف لـ”عوّار” في إيطاليا

جماهير سيلتيك ترد على إدارة النادي وتجدد دعمها لفلسطين

جماهير سيلتيك ترد على إدارة النادي وتجدد دعمها لفلسطين

الكاف يحدد موعد إجراء قرعة كأس إفريقيا للأمم 2024

الكاف يحدد موعد إجراء قرعة كأس إفريقيا للأمم 2024

نقل مُواجهتَي جزر الرّأس الأخضر ومصر تلفزيونيا على المباشر

نقل مُواجهتَي جزر الرّأس الأخضر ومصر تلفزيونيا على المباشر

لعروسي يتحدّث عن اتّصالاته مع بلماضي لِارتداء زيّ “الخضر”

لعروسي يتحدّث عن اتّصالاته مع بلماضي لِارتداء زيّ “الخضر”

ميسي بطل مسلسل أمريكى جديد للأطفال

ميسي بطل مسلسل أمريكى جديد للأطفال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد