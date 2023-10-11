استشهاد لاعب فلسطيني في القصف الصهيوني على غزة

استشهد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور، إثر تعرض بيته لقصف عنيف من الطيران الصهيوني، على قطاع غزة.

ولفظ اللاعب دبور، الذي ينشط في صفوف أهلي بيت حانون، أنفاسه الأخيرة تحت الأنقاض، ليضاف إلى قائمة الشهداء في غزة.

ووجه عشاق كرة القدم العرب نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب “الفيفا” بالضغط على إسرائيل ومعاقبة فرقها، وحتى التضامن مع اللاعب ونشر قضيته للرأي العام، كما تفعل عادة مع اللاعبين في مختلف القضايا.

استشهاد #رشيد_دبور لاعب أهلى بيت حانون جراء القصف على قطاع #غزة 🇵🇸😥 pic.twitter.com/7FY8QKzAtC — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) October 11, 2023

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد قتلت في 2022، اللاعب الفلسطيني أحمد عاطف دراغمة بدم بارد بالقرب من مدينة نابلس، حين توجه لأداء صلاة الفجر.

وقبلها، وتحديدا في 2016، قتل اللاعب محمد أبو هشهش، من نادي الفوار، بعدما برصاصة مباغتة عندما كان يشارك في مواجهات ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.