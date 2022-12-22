استشهاد لاعب فلسطيني و”الفيفا” لا تُعاقب الصّهاينة

استشهد لاعب فلسطيني لِكرة القدم، مُتأثّرا بِجروح خطيرة بعد إصابته بِرصاص المُحتّل الصّهيوني.

ويتعلّق الأمر بِاللاعب أحمد عاطف مصطفى دراغمة (23 سنة)، الذي يرتدي زيّ نادي طولكرم. كما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية في أحدث تقرير لها.

واندلعت مواجهات عنيفة في مدينة نابلس ما بين الثلاثاء إلى الأربعاء، فأطلق جنود المُحتل الصّهيوني النار بِوحشية. فاستشهد اللاعب أحمد عاطف مصطفى دراغمة، وأُصيب 5 أشخاص بِجروح مُتفاوتة الخطورة، كما سُجّلت 19 حالة بِالاختناق الغازي (القنابل المسيلة للدموع).

ومثلما جرت العادة، تُلازم “الفيفا” صمت المقابر عندما يتعلّق الأمر بِجرائم الصّهاينة. حيث لم تُصدر حتى ذلك البيان الإلكتروني الفاتر للتنديد!