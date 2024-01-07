استشهاد مدرب منتخب فلسطين الأولمبي

استشهد مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم، هاني المصدر “أبو العبد”، بعد إصابته بشظايا صاروخ، إثر غارة جوية شنها الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة.

ونعى اتحاد الكرة الفلسطيني، هاني أبو العبد معلنا استشهاده، بمنشور عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وجاء في بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: “يتقدم الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأسرة الاتحاد، وعموم الأسرة الرياضية الفلسطينية، بأصدق مشاعر الحزن والألم، في استشهاد نجم الكرة الفلسطينية السابق، المدرب العام للمنتخب الوطني الأولمبي هاني المصدر (أبو العبد)”.

وأضاف البيان: “أبو العبد ارتقى بفعل عدوان الاحتلال على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث، ملتحقا بكوكبة شهداء كرة القدم وشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية”.

وكان الرجوب كشف أن أكثر من 1000 من أعضاء الحركة الشبابية والرياضية والكشفية سقطوا بين شهيد وجريح ومفقود، إضافة إلى عشرات آلاف النازحين، خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.