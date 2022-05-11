استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.

وكان مستشفى ابن سينا التخصصي قد أعلن قبل ساعات عن وصول إصابتين، الأولى خطيرة بالرأس وتبين أنها لمراسلة الجزيرة من الأراضي المحتلة، بينما اصيب الصحفي علي السمودي، مسؤول الإنتاج بذات القناة برصاصة حية في الظهر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم، في بيان مقتضب، على صفحتها على فيسبوك، عن استشهاد شيرين ابوعاقلة جراء إصابتها في الرأس .

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أبو عاقلة كانت ترتدي السترة الصحفية حينما تم استهدافها بشكل مباشر.

وأفاد تلفزيون فلسطين أن قوات الاحتلال قامت بمنع محاولات انقاذ ابوعاقلة. حسب ما رواه شهود عيان.

وقالت شبكة الجزيرة” إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت الزميلة شيرين أبو عاقلة بدم بارد”وادانت الشبكة هذه الجريمة البشعة ” التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”وحملت الحزيرة” الحكومة الاسرائيلية مقتل الزميلة شيرين”.

وطالبت القناة” المجتمع الدولي بادانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها قتل شيرين”.

وتعتبر شيربن أبو عاقلة ذات الـ 51 سنة من الجيل الأول الذي التحق بقناة الجزيرة سنة 1997 حيث عملت في مواقع الخطر إلى أن استشهدت فيها.