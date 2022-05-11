استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
استشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.
وكان مستشفى ابن سينا التخصصي قد أعلن قبل ساعات عن وصول إصابتين، الأولى خطيرة بالرأس وتبين أنها لمراسلة الجزيرة من الأراضي المحتلة، بينما اصيب الصحفي علي السمودي، مسؤول الإنتاج بذات القناة برصاصة حية في الظهر.
عاجل | شبكة #الجزيرة الإعلامية: خالص العزاء لعائلة الفقيدة الغالية شيرين في فلسطين ولأسرتها الكبيرة الممتدة في أصقاع العالم ونرفع عهدا بملاحقة الجناة قانونيا مهما حاولوا التستر على جريمتهم وتقديمهم للعدالة
— الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) May 11, 2022
رحمها الله ، قتلها قتلة الانبياء والرسل #فلسطين pic.twitter.com/t9r4Be4JLT
— جمال ريان (@jamalrayyan) May 11, 2022
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم، في بيان مقتضب، على صفحتها على فيسبوك، عن استشهاد شيرين ابوعاقلة جراء إصابتها في الرأس .
Israeli forces have just killed Palestinian famous journalist Shireen Abu Akelah @ShireenNasri. This is the truth of Israeli occupation, even journalists are killed because they tell the world its nature. Normalization with this apartheid state is a crime.#شيرين_ابوعاقلة pic.twitter.com/IHmXGrBxk6
— 27.027 كم² 🇵🇸 (@jameel_dima) May 11, 2022
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أبو عاقلة كانت ترتدي السترة الصحفية حينما تم استهدافها بشكل مباشر.
En ce moment: Funéraille du journaliste palestinien,correspondante d’Al Jazeera,Shireen Abu Aqleh,qui a été assassiné par les forces israéliennes aujourd’hui matin dans le camp de réfugiés de Jénine,dans le nord de la Palestine .#فلسطين #فلسطين_المحتلة #شيرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/mrE2FpWq0v
— Palestine Internationale Broadcast (@Pbi_Fr) May 11, 2022
وأفاد تلفزيون فلسطين أن قوات الاحتلال قامت بمنع محاولات انقاذ ابوعاقلة. حسب ما رواه شهود عيان.
وقالت شبكة الجزيرة” إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت الزميلة شيرين أبو عاقلة بدم بارد”وادانت الشبكة هذه الجريمة البشعة ” التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته”وحملت الحزيرة” الحكومة الاسرائيلية مقتل الزميلة شيرين”.
وطالبت القناة” المجتمع الدولي بادانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها قتل شيرين”.
وتعتبر شيربن أبو عاقلة ذات الـ 51 سنة من الجيل الأول الذي التحق بقناة الجزيرة سنة 1997 حيث عملت في مواقع الخطر إلى أن استشهدت فيها.
لايطيق الاحتلال رقابة الصحافة الكاشفة عن حقيقة ممارساته التعسفيّة على الأرض في فلسطين، فأقدم دون وازعٍ على اغتيال الصحفيّة البارزة شيرين أبو عاقلة، في جريمةٍ نكراء واعتداء على حرية الإعلام. نؤكد على ضرورة المساءلة وتحرك المجتمع الدولي لحماية الصحفيين.
حفظ الله أهلنا في فلسطين https://t.co/e82La3a6wb
— د. محمد الخليفي (@Dr_Al_Khulaifi) May 11, 2022