استشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة وإصابة مراسل القناة وائل الدحدوح

استشهد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة فيما أصيب مراسل القناة ومدير مكتبها في غزة، الصحفي وائل الدحدوح، وهذا في قصف من طائرة مسيّرة على مدرسة تأوي نازحين في خان يونس، اليوم الجمعة 15 ديسمبر.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، صحفيا الجزيرة تعرضا للقصف من طائرة مسيرة أثناء تغطيتهما للأوضاع في مدرسة خان يونس الثانوية للبنات (فرحانة)، التي تؤوي نازحين عقب تعرضها لقصف إسرائيلي سابق صباح اليوم.

واستهدف الإحتلال الصحفيين وائل الدحدوح وسامر أبو دقة أثناء أدائهما لعملهما، علما أنهما كانا يرتديان الخوذة والدرع الواقي الذي يشير إلى أنهما صحفيان.

وحسب نفس المصدر إضافة لإصابة الصحفيين، استشهد ثلاثة من طواقم الإنقاذ، كما أصيب عدد من المواطنين والطواقم الطبية خلال القصف.

ولم تتمكن الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف من الوصول إلى الصحفي المصاب سامر أبو دقة، في ظل اشتداد قصف مدفعية الاحتلال على المدرسة ومحيطها، وانقطاع الاتصالات، وبقائه وهو ينزف لأكثر من 5 ساعات.

استشهاد 6 صحفيين في أقل من 15 يوما

وباستشهاد الصحفي أبو دقة، يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 75 صحفيا، بينهم 9 صحفيات، وفقا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وشددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على مطالبتها لكافة المؤسسات الدولية الإعلامية والحقوقية لمواصلة الملاحقة لجيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إيقاف مجازرها بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة الإحتلال على هذه الجرائم.

وأضافت النقابة في بيانها، الذي نقلته “وفا”، أن المشاهد الدامية لأجساد الصحفيين التي وجب حمايتها وفق القوانين والأنظمة الدولية أصبحت مستباحة في فلسطين بفعل عنجهية الاحتلال الذي يتعامل أنه فوق كل القوانين والشرائع الدولية.

كما لفتت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى حجم الهجمة الشرسة من قبل قوات الاحتلال على الصحفيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، واستمرار الاعتداءات والمنع من التغطية واحتجاز الطواقم والاعتقالات.

كما تطرق بيان النقابة إلى استشهاد 6 صحفيين منذ بداية الشهر الجاري، إضافة إلى الصحفي أبو دقة.