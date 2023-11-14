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رياضة

استشهاد نجمي منتخب فلسطين للكرة الطائرة خلال القصف على غزة

عمر سلامي
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استشهاد نجمي منتخب فلسطين للكرة الطائرة خلال القصف على غزة
أرشيف
استشهاد نجمي منتخب فلسطين للكرة الطائرة

أكدت تقارير إعلامية، استشهاد نجمي المنتخب الفلسطيني للكرة الطائرة، حسن زعيتر وإبراهيم قصيعة، خلال القصف العدواني على غزة.

وقالت وكالة “وفا” الفلسطينية، إن حسن زعيتر، وإبراهيم قصيعة، لاعبا نادي الصداقة والمنتخب الوطني، استشهدا إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مخيم جباليا بقطاع غزة.

وأضافت أن اللاعب إبراهيم قصيعة، كان قد توج قبل عامين ببرونزية بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية، كما شارك مع المنتخب الفلسطيني في دورة الألعاب الآسيوية التي جرت خلال شهر سبتمبر المنصرم في الصين.

وقام اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة بنعي استشهاد نجمي منتخب فلسطين، وقال: ” اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة ينعى استشهاد لاعبين من منتخب فلسطين للكرة الطائرة حسن زعيتر، وإبراهيم قصيعة، إثر العدوان على غزة، رحم الله الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

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