استشهاد 14 فلسطينياً في قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، حيث استشهد، اليوم الخميس، 14 فلسطينياً على الأقل وأصيب عدد آخر في سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن مصادر محلية، أنه قد استشهد خمسة مواطنين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة المخيم الغربي بمدينة خان يونس.

وفي بلدة خزاعة شرقي خان يونس، أسفر قصف مدفعي عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح خطيرة، في حين استشهد مواطن ثالث بعدما استهدفته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في منطقة المنارة جنوب شرق المدينة.

واستشهد مواطنان جراء قصف مدفعي استهدف مزارعين شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، في حين استشهد مواطن آخر في قصف جوي على مجموعة من المدنيين بشارع الرضيع في ذات البلدة.

وفي مدينة غزة، استشهد مواطن في قصف استهدف حي الشجاعية شرقي المدينة، فيما استشهد آخر غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى إصابة مواطن في قصف بطائرة مسيّرة قرب مسجد البشير بحي التفاح.

وتأتي هذه المجازر في سياق العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي أوقع حتى الآن أكثر من 52,400 شهيداً، جلّهم من النساء والأطفال، وأكثر من 118,000 مصاب، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.