استشهاد 232 فلسطينيا ومقتل 250 إسرائيليا في عدوان الاحتلال على غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يوم السبت، إلى 232 شهيدا، إلى جانب إصابة نحو 1700 شخصا بجروح، حسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

بالمقابل، تحدثت وسائل إعلام دولية عن مقتل 250 إسرائيليا، جراء عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها كتائب القسام ضد قوات الاحتلال على الحدود بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدانت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية يوم السبت، الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وطالبت المجموعة الدولية بالتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني.

وقال البيان إن “الاحتلال الاستيطاني الصهيوني هو لبّ الصراع العربي-الاسرائيلي. وأن إنهاء ما ينجر عن هذا الصراع يكمن في الاستجابة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.