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الجزائر

استشهاد 3 عسكريين في اشتباك مع مجموعة إرهابية ببرج باجي مختار        

الشروق أونلاين
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استشهاد 3 عسكريين في اشتباك مع مجموعة إرهابية ببرج باجي مختار        
ح.م

استشهد 3 عسكريين في اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين  بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

وأضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأحد، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر إشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين  بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، استشهد اليوم الأحد 3 عسكريين ويتعلق الأمر بكل من: الملازم العامل إخلف رض والعريف المتعاقد طارب إلياس والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري، رحمهم الله.

وأضاف البيان أن الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تقدم  باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء وأقاربهم، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

الرئيس تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة للجيش الوطني الشعبي  

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه لأسر شهداء الواجب الوطني الثلاثة، وعائلة الجيش الوطني الشعبي.

 وقال الرئيس تبون على حسابه الشخصي عبر تويتر ” “إنّا لله وإنّا إليه راجعون”..تعازيّ القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني، وعائلة الجيش الوطني الشعبي، إثر استشهاد الملازم العامل، إخلف رضا والعريف المتعاقد، طارب إلياس والعريف المتعاقد، علي عبد القادر هواري، دفاعا عن حرمة التراب الوطني”.

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