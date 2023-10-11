استشهاد 4 مسعفين بعد “قصف مباشر” لقوات الاحتلال

استهدف سيارة إسعاف..

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الأربعاء، أن 4 مسعفين استشهدوا شمالي غزة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف بشكل مباشر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “استشهاد 4 مسعفين للهلال الأحمر الفلسطيني وهم الزملاء، خليل الشريف، يسري المصري، أحمد دهمان وحاتم عوض”.

“وذلك خلال قصف قوات الاحتلال بشكل مباشر لمركبة إسعاف تابعة للجمعية في محافظة شمال غزة”.

كما دعت حركة حماس الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بفتح المعابر لتزويد قطاع غزة باحتياجاته.