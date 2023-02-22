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استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 71 برصاص الاحتلال في عدوان على نابلس (فيديو)

الشروق أونلاين
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استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 71 برصاص الاحتلال في عدوان على نابلس (فيديو)
أرشيف
عدوان الاحتلال على نابلس

استشهد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال يوم الأربعاء، وأصيب 71 بجروح، في عدوان متواصل على مدينة نابلس، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الصحة، أن 6 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 23 و72 عاما، استشهدوا متأثرين بجروحهم جراء الإصابة برصاص الاحتلال.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت أحد المنازل، وسط إطلاق كثيف للنار.

على إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين شباب فلسطينيين وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحيّ وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم.

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