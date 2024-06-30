استطلاع: اليمين المتطرف يتصدّر الجولة الأولى من التشريعيات الفرنسية المبكرة

تصدر التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة يوم الأحد، بحصوله على 34 بالمئة من الأصوات، وفق استطلاعات محلية.

وجاء تحالف اليسار في المرتبة الثانية بـ28.1 بالمئة من الأصوات، متبوعا بالتحالف الرئاسي بـ20.3 بالمئة. في حين قدر الاستطلاع نسبة المشاركة في الدورة الأولى بـ65.5 بالمئة.

وفي 9 جوان، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قراره بحلّ برلمان البلاد، وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في 30 جوان الجاري.

قرار ماكرون جاء بعد إعلان نتائج أولية للانتخابات الأوروبية، أظهرت تقدّما لليمين المتطرف. بحصوله على نسبة تتراوح بين 31.5 و32.5 بالمئة من الأصوات.

وقال ماكرون في خطاب إن نتيجة انتخابات البرلمان الأوروبي “لم تكن جيّدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، ولا تصبّ في مصلحة الحكومة”، حسب تعبيره.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن “صعود القوميين في الانتخابات الأوروبية يمثل خطرا على فرنسا وعلى أوروبا”.

واستدعي أكثر من 49 مليون فرنسي إلى مكاتب الاقتراع، لانتخاب ممثليهم ضمن 720 نائبا في البرلمان الأوروبي.