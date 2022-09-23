استطلاع دولي: نصف الشباب العربي يفكرون في الهجرة

أظهرت نتائج استطلاع وكالة “أصداء بي سي دبليو” لرأي الشباب العربي للعام 2022، أن نصف الشباب العربي يفكرون في الهجرة إلى بلد آخر.

وأظهر 58 بالمائة من شباب شمال افريقيا رغبتهم في الهجرة مقابل 53 المائة من دول شرق المتوسط و21 بالمائة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال 24 بالمائة من المستجوبين الشباب أنهم لم يفكروا في الهجرة إلى بلد آخر لكن الرأي قد يتغير مستقبلا.

وأجاب 72% من شباب دول المشرق العربي بأنهم متفقون أن الديمقراطية لن تنجح أبدا في دول الشرق الأوسط، مقابل 62% من الشباب في دول شمال إفريقيا و57% من شباب دول مجلس التعاون الخليجي.

ورأى 59 بالمائة من المشاركين أن الرجال والنساء في المنطقة العربية يتمتعون بحقوق متساوية، ويؤمن 85 بالمائة منهم أن حضور المرأة في سوق العمل سيعود بالنفع على بلدهم.

كما كشف استطلاع أن الشباب العربي يعتبر ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة من أكبر العقبات التي تواجه المنطقة.

وقال أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم يكافحون لتغطية نفقاتهم الأساسية، مع ارتفاع النسبة إلى أكثر من الثلثين في دول الشرق المتوسط وشمال إفريقيا.

وأجمع نصف الشباب العربي على صعوبة العثور على وظيفة جديدة في بلدانهم، وأبدت نسبة متزايدة اهتماما كبيرا في العمل بشكل مستقل.

وفيما يتعلق بالتعليم، أعرب 83% من الشباب العربي عن قلقهم إزاء جودة التعليم في بلدانهم، واعتبروا أن مكافحة الفساد هو السبيل لإصلاح النظام التعليمي، وتوفير المزيد من الوظائف.

وعلى صعيد المساواة، رأى معظم الشبان والشابات العرب أنهم يتمتعون بحقوق متساوية، مع تأكيد الغالبية أن حضور المرأة بشكل أكبر في سوق العمل سيعود بالنفع على بلدهم، وأن نقص الوظائف، وعدمَ مرونة ساعات العمل، والالتزامات الاجتماعية، والتحيّزَ، عوائق لا تزال تقف في وجه النساء.

واعتبر 41 بالمئة منهم، الدين العنصر الأهم في التعبير عن هويتهم، وأبدى 70 بالمئة قلقَهم من فقدان الثقافة والقيم التقليدية، وسط تراجع الاهتمام باللغة العربية.

وعند سؤال الشباب عن الوجهة المفضّلة للعيش لديهم، بقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة، للعام الحادي عشر على التوالي، مسجلة نسبة قياسية، ومتجاوزة بفارق كبير الدول الأخرى.

وعزا الشباب ذلك إلى اقتصادها المتنامي وبيئتها الآمنة، من بين العديد من العوامل الأخرى.

وكان اللافت هذا العام أن الشباب العربي سجل أعلى مستوى من التفاؤل في 3 أعوام، إذ توقع 64 في المئة أن تكون أيامهم القادمة أفضل، رغم أن النصف رأوا أن اقتصاد بلدانهم لا يسير في الاتجاه الصحيح، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أعطى الشباب الأولوية لإنهاء تعليمهم وإيجاد فرص عمل، لكنّ فكرة الهجرة تصدرت اهتمام أكثر من نصفهم في دول شمال إفريقيا وشرق المتوسط، وكانت كندا وألمانيا الولايات المتحدة الوجهات الأكثر شعبية في صفوفهم.

تم إجراء “استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي 14 لرأي الشباب العربي 2022” في 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 13 مايو و16 يونيو من عام 2022، وتضمن إجراء 3,400 مقابلة شخصية مع شباب عرب من قبل محاورين متمرسين. وأجريت المقابلات باللغتين العربية والإنجليزية مع شباب وشابات عرب من مواطني الدول المشمولة فقط. وتوزعت العينة بين الجنسين بنسبة 50 : 50 (ذكور/ إناث)

تأسست وكالة أصداء عام 2000 كوكالة مستقلة لاستشارات الاتصالات التسويقية على يد سونيل جون الذي يواصل قيادة الوكالة للعام الواحد والعشرين على التوالي.

وتضم الشركة اليوم فريق عمل قوامه 160 موظفاً ينتشرون عبر 8 مكاتب مملوكة بالكامل، و9 مكاتب تمثيلية في 15 دولة في أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.