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جواهر

استطلاع دولي: 73 بالمائة من الأمهات يعتقدن أنهن الأفضل في العالم

جواهر الشروق
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استطلاع دولي: 73 بالمائة من الأمهات يعتقدن أنهن الأفضل في العالم

كشف استطلاع دولي أعدته شركة “one pol” البريطانية، أن 73 بالمائة من الأمهات يعتقدن أنهن الأفضل في العالم.

ووفقا للاستطلاع الذي شمل 2000 أما، فإن 8 من أصل 10 أمهات يعتقدن أنهن القوة الدافعة لأسرهن وأن العائلة ستضيع بدونهن.

وقالت تقرير  one pol إن انشغال الأمهات بالأعمال المنزلية وقلة الوقت الخاص بهن، يعد من بين التحديات الجديدة التي تواجهها الأمهات رغم تعدد أساليب دعم الوالدين للأم.

وغالبا ما تتكرر العبارات الموجهة للأم، مثل أنك أفضل أم في العالم، لكن ما لا يعرفه الأطفال هو أن العديد من الأمهات يعتبرن أنفسهن كذلك.

وفي الاستطلاع، أعربت الأمهات عن ثقتهن في امتلاك القدرات التي تساعدهن على أداء واجباتهن كأمهات، حيث قالت 52٪ منهن إن لديهن القدرة على حل المشكلات بأنفسهن.

بينما أفادت 41٪ من الأمهات أنهن قادرات على القيام بمهام متعددة، وكشفت 36بالمائة من الأمهات أنهن منظمات ويمكنهن إدارة وقتهن.

لا تعني ثقة الأمهات في قدراتهن أنهن يخجلن من التحديات، حيث وجد الاستطلاع أن الأمهات اللاتي ليس لديهن وقت لأنفسهن يمثلن أحد أكبر التحديات.

أما نسبة 71بالمائة من الأمهات فيعتمدن على منصات التواصل للتعرف على أساليب الأبوة والأمومة.

ويعتقد 78 بالمائة أن قصص الأمهات على الإنترنت صحيحة ويمكن تطبيقها بطريقة ما.

يتمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه الأمهات في إدارة الأنشطة التعليمية لأطفالهن (53 بالمائة) يليها ضيق الوقت للرعاية الذاتية (51 بالمائة) والصعوبات المالية (48 بالمائة).

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