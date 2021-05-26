 استطلاع رأي.. 90 بالمائة من الإسبان لا يثقون في النظام المغربي

كشف استطلاع للرأي قام به معهد” dym” الاسباني أن 90 بالمائة من الاسبان لا يثقون في النظام المغربي ويعتبرونه” شريكا غير مخلص وغير موثوق”، فيما يعتبر 55 بالمائة منهم أن سلطات بلادهم لم تتفاعل مع أزمة المغرب كما ينبغي.

وجاء في صبر الآراء الذي نشرته صحيفة” ألتون أرغون”، الاسبانية أن انعدام الثقة في نظام الجارة المغرب واسع للغاية بين المشاركين في صبر الآراء وصل إلى حدود 90 بالمائة في حين رأى 3 بالمائة من المستجوبين أن المغرب شريك موثوق وامتنع 7 بالمائة منهم عن الإجابة.

وحول الأزمة مع المغرب قال 55 بالمائة من المستجوبين أنهم غير راضين على طريقة إدارة حكومتهم لها، فيما وافق 40 بالمائة منهم على خطوات الحكومة الاسبانية بعد الأزمة الأخيرة والتي صل خلالها قرابة 10 آلاف مغربي إلى اسبانيا.

ويعتقد أربعة من كل خمسة مستجوبين أنه “كان ينبغي أن يكون هناك إجماع أكبر بين الحكومة والمعارضة” في إدارة هذه الأزمة، وهو رأي الأغلبية بين جميع الذين تم استجوابهم.