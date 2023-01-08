استطلاع قطري: هذه هي الدول الـ5 الأكثر تهديدا لأمن المنطقة العربية

الاحتلال الإسرائيلي هو الأكثر تهديدا لأمن واستقرار المنطقة العربية. حسب مسح إقليمي للرأي العام، أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر.

ووضع المشاركون في الاستطلاع الذي شمل 33.300 مشاركا، من 14 دولة عربية بينها الجزائر، الاحتلال الإسرائيلي في مقدّمة الكيانات التي تهدّد سياساتها أمن واستقرار المنطقة.

وأكد 84 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، أن إسرائيل تهدّد أمن المنطقة واستقرارها. مقابل 9 بالمئة أجابوا بالنفي.

وبعد الاحتلال الإسرائيلي، قال 78 بالمئة من المُستجوَبين أن الولايات المتحدة تؤثر سلبا على الوضع في بلدانهم.

كما شملت قائمة الدول التي لا تحظى سياساتها بالترحيب لدى المشاركين، كلّ من إيران بنسبة 57 بالمئة، وروسيا بنفس النسبة كذلك.

وبالنسبة لـ 53 بالمئة من المُستجوَبين، فإن فرنسا أيضا من بين الدول التي تتسبّب في تهديد الأمن على المستوى العربي.

مقابل ذلك، رفضت أغلبية المشاركين في الاستطلاع وضع كلّ من تركيا والصين واليابان، في نفس القائمة.

وأعدّ هذا الاستطلاع، في إطار مسح ضخم للرأي العام تحت مسمى “المؤشر العربي 2022″، في 14 دولة عربية هي: الجزائر، موريتانيا، المغرب، تونس، ليبيا، مصر، السودان، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، السعودية، الكويت، وقطر.

ويهدف “المؤشر العربي 2022” إلى “الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي، نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

ويجرى المسح بشكل دوري منذ العام 2011، من قبل المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات الذي يتخذ من الدوحة مقرا له.