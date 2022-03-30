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استطلاع للرأي.. 61% من الفرنسيين يؤيدون حظر الحجاب

الشروق أونلاين
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استطلاع للرأي.. 61% من الفرنسيين يؤيدون حظر الحجاب

أشار استطلاع للرأي أجراه معهد “”CSA الفرنسي لدراسات الرأي، إلى أن 61% من الفرنسيين يؤيدون حظر ارتداء الحجاب في الشارع.

وأظهر الاستطلاع الحديث أن 61% من الفرنسيين يؤيدون حظر ارتداء الحجاب في الشارع،  وقال 65% من الرجال إنهم يؤيدون حظر الحجاب في الشارع مقابل 58% بين النساء.

وكشف الاستطلاع أن 37% من أصل 61% من الفرنسيين، أيدوا منع الحجاب في الفضاء العام “كلياً”، فيما دعم 24% حظره “نوعاً ما”. بالمقابل قال 39% من الفرنسيين إنهم يعارضون “كلياً” و23% يعارضون “نوعاً ما”.

وفي استطلاع الرأي الذي نُشر في 24 مارس ، قال 65% من الرجال إنهم يؤيدون حظر الحجاب في الشارع مقابل 58% بين النساء.

وبينما أيد حظر الحجاب أكثر من 75% ممن أعمارهم 65 عاماً أو تزيد، عارضه 56% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.

ويعتبر حظر ارتداء الحجاب في الشارع أكثر شعبية في البلديات الريفية والبلدات الصغيرة، بنسبة تشكل 66 إلى 68%، لكنها تنخفض إلى ما بين 53% و61% في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، وفق الاستطلاع.

وتلقى فكرة منع الحجاب قبولاً في أوساط اليمين واليمين المتطرف بفرنسا. وتمثل جزءاً من البرامج الانتخابية لمرشحين رئاسيين منهم، مارين لوبان وإريك زمور.

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