استطلاع يكشف عن نسبة الامتناع عن التصويت في تشريعيات فرنسا

بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا، 54 بالمئة، حسب تقديرات لمعهد الاستطلاعات “إبسوس”.

وانطلقت عملية التصويت في الدور الثاني من تشريعيات فرنسا، صباح الأحد. لاختيار 577 نائبا في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.

وعن نتائج الانتخابات، فقد تصدر الدورة الأولى “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” الذي يقوده اليساري جان لوك ميلنشون، مع ائتلاف “معا” الذي يضمّ حزب النهضة الحاكم وحلفاءه، بقيادة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

هزيمة جديدة لليميني المتطرف إريك زمور في تشريعيات فرنسا

وفي 13 جوان 2022، مُني اليميني المتطرف إريك زمور بهزيمة جديدة في الانتخابات التشريعية بفرنسا، بعد خسارته الكبيرة في الرئاسيات.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد حصل زمور الذي ترشح لخوض التشريعيات في الدائرة الرابعة لمنطقة “فار”، على 23.19 في المئة فقط من الأصوات في الجولة الأولى.

وتصدرت اقتراع المنطقة مرشحة تحالف “معا” المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون بـ 28.51 في المئة. متبوعة بمرشح حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بـ 24.74 بالمئة من الأصوات.

وسيخوض المرشّحان المذكوران انتخابات الجولة الثانية يوم الأحد المقبل. فيما يقصى مرشّح الرئاسة السابق إريك زمور.