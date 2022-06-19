استطلاع يكشف عن نسبة الامتناع عن التصويت في تشريعيات فرنسا
بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا، 54 بالمئة، حسب تقديرات لمعهد الاستطلاعات “إبسوس”.
وانطلقت عملية التصويت في الدور الثاني من تشريعيات فرنسا، صباح الأحد. لاختيار 577 نائبا في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.
وعن نتائج الانتخابات، فقد تصدر الدورة الأولى “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” الذي يقوده اليساري جان لوك ميلنشون، مع ائتلاف “معا” الذي يضمّ حزب النهضة الحاكم وحلفاءه، بقيادة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
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Législatives: l’abstention finale au second tour estimée à 54%https://t.co/X3iDmsH5k1 pic.twitter.com/mdnkFm89hB
— BFMTV (@BFMTV) June 19, 2022
هزيمة جديدة لليميني المتطرف إريك زمور في تشريعيات فرنسا
وفي 13 جوان 2022، مُني اليميني المتطرف إريك زمور بهزيمة جديدة في الانتخابات التشريعية بفرنسا، بعد خسارته الكبيرة في الرئاسيات.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد حصل زمور الذي ترشح لخوض التشريعيات في الدائرة الرابعة لمنطقة “فار”، على 23.19 في المئة فقط من الأصوات في الجولة الأولى.
وتصدرت اقتراع المنطقة مرشحة تحالف “معا” المؤيد للرئيس إيمانويل ماكرون بـ 28.51 في المئة. متبوعة بمرشح حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بـ 24.74 بالمئة من الأصوات.
وسيخوض المرشّحان المذكوران انتخابات الجولة الثانية يوم الأحد المقبل. فيما يقصى مرشّح الرئاسة السابق إريك زمور.
Éric Zemmour: “Je veux dire aux Français qu’il faut continuer à se battre” pic.twitter.com/OMcrsTGXZf
— BFMTV (@BFMTV) June 12, 2022