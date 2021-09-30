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استطلاع: 87 بالمائة من الفرنسيين مع قرار تشديد منح التأشيرات للجزائريين!

الشروق أونلاين
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استطلاع: 87 بالمائة من الفرنسيين مع قرار تشديد منح التأشيرات للجزائريين!

كشف استطلاع قام به معهد فرنسي تأييد 87٪ من الفرنسيين لقرار بلادهم القاضي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر المغرب وتونس إلى النصف.

وحسب استطلاع أجراه  معهد  CSA لقناة CNEWS  نشر الخميس، فقد أيد ما يقرب 9 من أصل 10 فرنسيين قرار السلطات المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت “فرنسا محقة أو مخطئة في تشديد شروط منح التأشيرات فيما يتعلق بالمغرب والجزائر وتونس الذين يرفضون استعادة رعاياهم في وضع غير قانوني”، أجاب 87٪ من الذين شملهم الاستطلاع بالإيجاب.

ووفقًا للاستطلاع، فإن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا هم الأكثر تأييدا لهذا الإجراء الحكومي بدعم 93 ٪، بينما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 34 عامًا كانوا أقل عرضة لتأييد هذا القرار بنسبة 76 ٪.

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