استعجال انعقاد دورة لجنة التعاون المشتركة بين الجزائر والكاميرون

مع تأكيد اجتماع مجموعة الصداقة البرلمانية على تكثيف المبادلات المتعددة:

عقدت المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-الكاميرون” بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع نظيرتها بالجمعية الوطنية الكاميرونية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد نائب رئيس المجموعة، كويرة مهدي، “بعمق علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، والتي تقوم على تاريخ مشترك من التضامن والتعاون”، مؤكدا أن “تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة سنة 2022 يعكس إرادة قوية لتعزيز التعاون من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتكثيف المبادلات متعددة الجوانب، إلى جانب تسريع التحضير لانعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون الثنائي، المرتقب تنظيمها بمدينة ياوندي خلال السنة الجارية”.

وأشار إلى أن فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر ودوالا سنة 2023 من شأنه دعم ديناميكية التعاون، وتكثيف الزيارات والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية والإفريقية، لاسيما ضمن الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الإفريقي وبرلمان عموم إفريقيا”، يضيف المصدر ذاته.

وفي نفس السياق، دعا كويرة إلى “توحيد المواقف الإفريقية تجاه القضايا المشتركة، وعلى رأسها قضايا تصفية الاستعمار وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق للدفاع عن مصالح القارة”، مثلما أشار إليه نفس البيان.

من جانبه، استعرض ممثل سفارة الجزائر بالكاميرون، أبعاد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، مؤكدا دور الاتفاقيات الثنائية في تعزيز التعاون في المجالات الحيوية والإستراتيجية، وحرص الجزائر على تطوير هذه الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين”، يضيف المصدر ذاته.

من جهته، أعرب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والشباب الكاميروني عن امتنانه للدور الكبير للجزائر في تكوين الطلبة الكاميرونيين بالجامعات الجزائرية، وترحيبها بهم ضمن برامج المنح الدراسية، مؤكدا أن هذه المبادرات تعزز التبادل الثقافي والعلمي وتطوير البحث والتعليم العالي.

كما أشاد بجودة التعليم الجزائري، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي مستقبلا”، حسب ذات المصدر.