استعجال تسليم قصر المعارض الجديد في أسرع وقت

وزيرة التجارة تشدد على مضاعفة وتيرة الأشغال وتسريع التنفيذ

دعت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف إلى تسليم مشروع قصر المعارض الجديد في الآجال، مع مضاعفة وتيرة الأشغال وتسريع مراحل التنفيذ، ليكون جاهزًا لاحتضان كبرى الفعاليات الاقتصادية الوطنية والدولية.

وأكدت الوزيرة، خلال زيارة تفقدية، السبت، لموقع المشروع، أن قصر المعارض الجديد يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع التجارة، نظرًا لدوره المنتظر في تعزيز البنية التحتية المخصصة للتظاهرات الاقتصادية الكبرى، وجعل الجزائر وجهة تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق بيان للوزارة.

واطلعت آمال عبد اللطيف على مختلف مكونات المشروع والتجهيزات المبرمجة داخله، والتي تعتمد على أحدث التقنيات وأنظمة التحكم الذكية في المباني، مشددة على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعارضين والزوار بما يجعل هذا الصرح فضاءً متميزًا لاستقطاب كبريات المعارض والملتقيات.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس رؤية رئيس الجمهورية في بناء فضاءات اقتصادية عصرية تستجيب للمعايير الدولية وتواكب تطلعات الجزائر في بناء اقتصاد متنوع وحديث.

وفي ختام زيارتها، أكدت آمال عبد اللطيف أن المشروع سيحظى بمتابعة ميدانية منتظمة من طرف مصالح الوزارة لضمان احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة، معتبرة أن قصر المعارض الجديد سيكون واجهة اقتصادية وحضارية جديدة تعكس ديناميكية الجزائر وطموحها نحو الريادة في تنظيم التظاهرات الاقتصادية الدولية.