-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
وزيرة التجارة تشدد على مضاعفة وتيرة الأشغال وتسريع التنفيذ

استعجال تسليم قصر المعارض الجديد في أسرع وقت

إيمان كيموش
  • 147
  • 0
استعجال تسليم قصر المعارض الجديد في أسرع وقت

دعت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف إلى تسليم مشروع قصر المعارض الجديد في الآجال، مع مضاعفة وتيرة الأشغال وتسريع مراحل التنفيذ، ليكون جاهزًا لاحتضان كبرى الفعاليات الاقتصادية الوطنية والدولية.

وأكدت الوزيرة، خلال زيارة تفقدية، السبت، لموقع المشروع، أن قصر المعارض الجديد يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع التجارة، نظرًا لدوره المنتظر في تعزيز البنية التحتية المخصصة للتظاهرات الاقتصادية الكبرى، وجعل الجزائر وجهة تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق بيان للوزارة.

واطلعت آمال عبد اللطيف على مختلف مكونات المشروع والتجهيزات المبرمجة داخله، والتي تعتمد على أحدث التقنيات وأنظمة التحكم الذكية في المباني، مشددة على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعارضين والزوار بما يجعل هذا الصرح فضاءً متميزًا لاستقطاب كبريات المعارض والملتقيات.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس رؤية رئيس الجمهورية في بناء فضاءات اقتصادية عصرية تستجيب للمعايير الدولية وتواكب تطلعات الجزائر في بناء اقتصاد متنوع وحديث.

وفي ختام زيارتها، أكدت آمال عبد اللطيف أن المشروع سيحظى بمتابعة ميدانية منتظمة من طرف مصالح الوزارة لضمان احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة، معتبرة أن قصر المعارض الجديد سيكون واجهة اقتصادية وحضارية جديدة تعكس ديناميكية الجزائر وطموحها نحو الريادة في تنظيم التظاهرات الاقتصادية الدولية.

مقالات ذات صلة
“تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية لبريد الجزائر قبل نهاية أكتوبر”

“تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية لبريد الجزائر قبل نهاية أكتوبر”

أسبوع لإعداد خطة توسعة مصنع “كابتن” وإطلاق مشاريع صناعية جديدة

أسبوع لإعداد خطة توسعة مصنع “كابتن” وإطلاق مشاريع صناعية جديدة

نحو تسهيل تعويض ضحايا الجرائم النووية بصحراء الجزائر

نحو تسهيل تعويض ضحايا الجرائم النووية بصحراء الجزائر

“بشكل لحظي”.. إطلاق بوابة رقمية لتتبع مشاريع الأشغال العمومية

“بشكل لحظي”.. إطلاق بوابة رقمية لتتبع مشاريع الأشغال العمومية

تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات وصرف المستحقات

تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات وصرف المستحقات

“المقاومة ممتنّة للدور الجزائري الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية”

“المقاومة ممتنّة للدور الجزائري الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد